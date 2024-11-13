Чем запомнится госдиджитал в 2024 году: рассказывает замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев

Какие соцсети популярны в 2024 году? Каким субъектам и федеральным ведомствам удается хорошо вести свои аккаунты, а кто их еще даже не завел? И на что это влияет? Эти и другие вопросы корреспондент «ФедералПресс» задал заместителю генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрею Цепелеву.
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