Чем запомнится госдиджитал в 2024 году: рассказывает замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев

Какие соцсети популярны в 2024 году? Каким субъектам и федеральным ведомствам удается хорошо вести свои аккаунты, а кто их еще даже не завел? И на что это влияет? Эти и другие вопросы корреспондент «ФедералПресс» задал заместителю генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрею Цепелеву.