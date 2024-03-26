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Сальдо: Иностранные наемники отсиживаются за спинами солдат ВСУ

Сальдо: Иностранные наемники отсиживаются за спинами солдат ВСУ

Руководитель Херсонщины Владимир Сальдо поделился сведениями о том, что зарубежные наёмнические группы не приближаются к линии боевого соприкосновения, прячась за боевиками Вооружённых сил киевского режима в тыловой зоне.

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