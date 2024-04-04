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Крылатая ракета Х-101 с усиленной боевой частью и перспективы создания модульного высокоточного оружия большой дальности

Крылатая ракета Х-101 с усиленной боевой частью и перспективы создания модульного высокоточного оружия большой дальности

В конце марта этого года украинские источники сообщили, что в ходе очередного ночного массированного ракетного удара Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации (РФ) применили крылатую ракету (КР) Х-101, несущую боевую часть (БЧ) массой около 800 килограмм, что почти в два раза больше массы штатной БЧ.

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