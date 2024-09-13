Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян, где встретился с Ким Чен Ыном

АГ

Александр Гуреев

Я не представляю, какой у оленевода может быть совесть после МО, я бы в тайгу ушёл от такого позора и доживал остаток жизни. Туву опозорил, а в Великую Отечественную как тувинцы сражались героически, мы знаем и помним.