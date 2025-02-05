Автор технологии по увеличению радиационной защиты космонавтов на МКС получила премию президента

Черкашина Наталья Игоревна стала лауреатом премии молодых учёных за разработку новой технологии, направленной на значительное повышение уровня радиационной защиты персонала и оборудования Международной космической станции.
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