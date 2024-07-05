Reuters: фирмы начнут вывозить тайваньских сотрудников из КНР после угрозы казней

Некоторые иностранные компании рассматривают возможность перевода тайваньских сотрудников из Китая после того, как Пекин заявил, что может применить смертную казнь к "убежденным" сепаратистам, борющимся за независимость Тайваня.
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