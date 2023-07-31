Глава олимпийского комитета России Станислав Поздняков: Скандал на чемпионате мира по фехтованию стал, по сути, отправной точкой истории выхолащивания Олимпийского движения.
Телеграм-конфликт депутата Сергея Миронова и главы ОКР Станислава Позднякова
Комментарии
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Александр Иноземцев
А, вот ЭТО правильно! 👍
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9 час.
Александр Иноземцев
Как ПРИМЕР работы госчиновников в общем и НОК России в частности: https://nespeshnyrazgovor.mirtesen.ru/blog/43142518141/Nashi-provedut-v-Kazani-vsemirnyiy-chempionat-BRIKS-2024?utm_referrer=mirtesen.ru
Наши проведут в Казани всемирный чемпионат БРИКС-2024 - Неспешный разговор - 1 августа - 43142518141
Неспешный разговор - МирТесен
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7 час.
Валентин Щербаков
РОССИЯ просто обязана выйти из трансгендерного и допингового состава коррумпированного и русофобского МОК во главе с педерастом Бахом, таким же извращенцем как и большинство членов МОК. РОССИЯ должна создать альтернативу МОК, другим спортивным продажным организациям, купленным пиндосами, и создать своё всемирное спортивное движение БРИКС и, наверняка, это должно получиться.
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5 час.
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