Потенциальные убийцы среди нас. Дети в опасности, о которой не принято говорить

Несекретные материалыПолитикаПотенциальные убийцы среди нас. Дети в опасности, о которой не принято говорить Последний случай, получивший нешуточный общественный резонанс, произошёл 25 мая в посёлке Сиверский Ленинградской области.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNNataНа волне популизма ЕБН распустил психиатрические лечебницы. Тысячи (по все стране) больных были отпущены по домам. Очень хорошо помню то время. Люди приходили и просили принять какие-либо меры, т.к. выпущенная больная живет во многоэтажном доме. Эта дама не кидалась на детей, но забывала выключать газ или воду, бегала нагой по двору и улице и много всего прочего. Нет, закон её защищал и защищает.Комментировать
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