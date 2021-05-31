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Потенциальные убийцы среди нас. Дети в опасности, о которой не принято говорить

Потенциальные убийцы среди нас. Дети в опасности, о которой не принято говорить

Последний случай, получивший нешуточный общественный резонанс, произошёл 25 мая в посёлке Сиверский Ленинградской области.

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Nata
На волне популизма ЕБН распустил психиатрические лечебницы. Тысячи (по все стране) больных были отпущены по домам. Очень хорошо помню то время. Люди приходили и просили принять какие-либо меры, т.к. выпущенная больная живет во многоэтажном доме. Эта дама не кидалась на детей, но забывала выключать газ или воду, бегала нагой по двору и улице и много всего прочего. Нет, закон её защищал и защищает.

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