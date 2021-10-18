Ученик устроил стрельбу из карабина в школе под Пермью

Ученик школы в поселке Сарс в Пермском крае пришел в учебное заведение с огнестрельным оружием и открыл стрельбу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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