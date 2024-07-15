UPD: Заголовок новости был изменен с Московское УФАС завело дело против Альфа-банка из-за рекламного клипа Инстасамки на ФАС прекратила дело против Альфа-банка из-за рекламного клипа Инстасамки Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело против Альфа-банка и певицы Инстасамки, которое касалосб нарушения закона «О Рекламе», говорится в базе решений ведомства.
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