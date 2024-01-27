Миниатюрный контейнерный дом, построенный предприимчивой матерью-одиночкой

Владимир Клюкин

Ща зарыдаю! Ныне (27 января) погода в Ньюпорте +14. Подсчитав на круг, мамочка-одиночка раскошелилась "всего" на такую сумму, что нашему большинству ее сверстников не снилась. Это, только на строительство и обустройство. Суммируя ее ежемесячные платы за аренду и ЖКХ, я не смог найти наших аналогов по зарплатам мамочек-одиночек. Главное, наши Минфин и ФНС что-то не ловят мышей: наши расценки на такие услуги очень сильно отстают от заокеанских. PS. а к чему, вообще здесь такая публикация от школоты Айтишников?