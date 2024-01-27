Мишель – предприимчивая американка из Индианы, когда младший сын уехал в другой город на учебу, решила кардинально поменять образ жизни, чтобы максимально снизить финансовое напряжение.
Миниатюрный контейнерный дом, построенный предприимчивой матерью-одиночкой
Комментарии
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Владимир Клюкин
Ща зарыдаю! Ныне (27 января) погода в Ньюпорте +14. Подсчитав на круг, мамочка-одиночка раскошелилась "всего" на такую сумму, что нашему большинству ее сверстников не снилась. Это, только на строительство и обустройство. Суммируя ее ежемесячные платы за аренду и ЖКХ, я не смог найти наших аналогов по зарплатам мамочек-одиночек. Главное, наши Минфин и ФНС что-то не ловят мышей: наши расценки на такие услуги очень сильно отстают от заокеанских. PS. а к чему, вообще здесь такая публикация от школоты Айтишников?
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13 час.
Ингерман Ланская
какое умиление от пиндосной нищеты...
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1 час.
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