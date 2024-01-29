Собянин рассказал о новых производствах ОЭЗ «Технополис Москва»

Количество производств в «Технополисе Москва» превысило 200 Мэр Москвы Сергей Собянин поделился информацией о предстоящем открытии новых производств в ОЭЗ «Технополис «Москва» на своем личном блоге на персональном сайте.
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