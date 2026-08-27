В Рамешках педагоги прошли обучение по оказанию первой помощи

В Рамешках медики провели занятие по первой помощи для работников образования. Специалисты ГБУЗ «Рамешковская ЦРБ» провели обучающее занятие для коллектива МКУ ДО «Детская школа искусств» — сообщает Министерство здравоохранения Тверской области.
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