Александр Цыбульский поздравил жителей Поморья с Днём защитника Отечества

Уважаемые жители Архангельской области, военнослужащие Российской армии, ветераны боевых действий и военной службы, воины-интернационалисты! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!Уважаемые жители Архангельской области, военнослужащие Российской армии, ветераны боевых действий и военной службы, воины-интернационалисты! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!Этот праздник – один из самых почитаемых в России, это символ мужества и отваги, неразрывной связи поколений и преемственности ….
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