Царьград

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Росавиация закрыла небо России до 21 ноября

Росавиация закрыла небо России до 21 ноября

Росавиация продлила режим ограничений для 11 аэропортов юга и центральной части России до 21 ноября.В Росавиации уточнили, что режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов нашей страны продлён до 21 ноября до 03:45 по московскому времени.

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