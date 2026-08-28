Медведев: новая система международного права формируется после конфликта

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что после начала конфликта на международной арене формируется новая система международного права.
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