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В Вышневолоцком округе назвали лучшие благоустроенные территории дошкольных учреждений

В Вышневолоцком округе назвали лучшие благоустроенные территории дошкольных учреждений

В Вышневолоцком муниципальном округе подвели итоги традиционного смотра‑конкурса на лучшее благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций — сообщает Министерство образования Тверской области.

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