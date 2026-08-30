В Вышневолоцком округе назвали лучшие благоустроенные территории дошкольных учреждений

В Вышневолоцком муниципальном округе подвели итоги традиционного смотра‑конкурса на лучшее благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций — сообщает Министерство образования Тверской области.
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