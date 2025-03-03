Врач подсказала россиянам, чем заменить мясо, рыбу и молочные продукты в Великий пост

Врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина в беседе с Life.ru рассказала, какие продукты помогут обеспечить организм белком в период Великого поста, когда россиянам придется жестко ограничивать себя в еде, отказавшись от пищи животного происхождения .