Курс доллара на Мосбирже снизился до 90,39 рубля

Снижение курса доллара до 90,39 рубля зафиксировано на Мосбирже в среду, сообщает РИА Новости.«Американская валюта расчетами «завтра» на 7:10 мск подешевела на 21 копейку — до 90,39 рубля», - говорится в сообщении.