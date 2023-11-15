Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Арзамасцев
    "Сбитый лётчик" с гонором космонавта.Адвокат Стрелкова...
  • лина любимцева
    А ДЕТЕЙ ЗАЧЕМ тогда они "заводили"? Дети еще вырастут и узнают правду о себе... ПуГалкины разболтали, растрепали, раз...Фаворит Пугачевой...
  • Татьяна Рябинова
    Элитный полк, а я по наивности думала это из детей наше элитыВ Подмосковье фор...

Курс доллара на Мосбирже снизился до 90,39 рубля

Курс доллара на Мосбирже снизился до 90,39 рубля

Снижение курса доллара до 90,39 рубля зафиксировано на Мосбирже в среду, сообщает РИА Новости.«Американская валюта расчетами «завтра» на 7:10 мск подешевела на 21 копейку — до 90,39 рубля», - говорится в сообщении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх