Глаза в небе: бойцы получили новую партию разведывательных коптеров в зоне СВО

Военный корреспондент «Звезды» Игорь Лапик доставил в зону специальной военной операции современные квадрокоптеры, которые очень нужны на линии боевого соприкосновения.
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