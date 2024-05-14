За рулем
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За рулем

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  • Леонид
    И правильно. На каждую хитрую... найдется ответка. Всегда помогаю несчастным автовладельцам - снимаю налипшее, закрыв...За сокрытие номер...
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Когда водитель-инвалид бывает неправ на парковке – а вы знали?

Когда водитель-инвалид бывает неправ на парковке – а вы знали?

Обязательная ли установка этого знака (на фото ниже) на транспортных средствах, управляемых инвалидами, которым предоставлено право на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов?Отмечайте свой вариант в опросе ниже.

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