Когда водитель-инвалид бывает неправ на парковке – а вы знали?

Обязательная ли установка этого знака (на фото ниже) на транспортных средствах, управляемых инвалидами, которым предоставлено право на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов?Отмечайте свой вариант в опросе ниже.