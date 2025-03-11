Поздравление коллектива Бобруйского ЦСМС с Днем женщин

Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником - Международным женским днём 8 марта! Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие.
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