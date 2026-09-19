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В Туле проходит фестиваль «Музыка. Династия. Семья»

В Туле проходит фестиваль «Музыка. Династия. Семья»

Организаторы изучили родословные более 200 музыкальных семей, от эпохи Ренессанса до наших дней. Программа фестиваля охватывает музыку трех столетий и включает произведения Прокофьева, Шостаковича, Шнитке и Стравинского.

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