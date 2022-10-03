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Новинка от Sony – следующий смартфон линейки Xperia с Dimensity 8000 и 12 ГБ ОЗУ уже прошел тесты в Geekbench

Новинка от Sony – следующий смартфон линейки Xperia с Dimensity 8000 и 12 ГБ ОЗУ уже прошел тесты в Geekbench

Новый телефон Sony модели XQ-DS99, оснащенный одноядерной системой Dimensity 8000, появился в базе данных популярного тестового приложения Geekbench, сообщает IT House.

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