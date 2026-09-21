Судан: Местные СМИ сообщают, что четыре человека были убиты и еще 23 получили ранения во время межплеменных столкновений между группировками Масалит и Фалата в городе Курайда (Герейда), штат Южный Дарфур, 20 сентября.
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