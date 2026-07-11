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Вырос копией отца и уехал из России: как сейчас живет старший сын Александры Флоринской и Сергея Горобченко

Вырос копией отца и уехал из России: как сейчас живет старший сын Александры Флоринской и Сергея Горобченко

Старшему сыну известных актеров Александры Флоринской и Сергея Горобченко исполнилось 28 лет. Глеб вырос удивительно похожим на своего знаменитого отца, однако связывать свою жизнь с актерским ремеслом в России не захотел.

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