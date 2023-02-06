Walla: Киев требует от Израиля выдать кредит и осудить действия РФ

Власти Украины перед ожидаемым визитом в Киев главы МИД Израиля Эли Коэна требуют от израильской стороны публично осудить действия РФ и предоставить стране крупный кредит, сообщает портал Walla со ссылкой на украинские и израильские источники.
Власти Украины перед ожидаемым визитом в Киев главы МИД Израиля Эли Коэна требуют от израильской стороны публично осудить действия РФ и предоставить стране крупный кредит, сообщает портал Walla со ссылкой на украинские и израильские источники.
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