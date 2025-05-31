Сможет ли Джо Байден вылечиться от рака: мнение эксперта

У бывшего американского лидера обнаружили онкологическое заболевание на довольно поздней стадии.Доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала, какой рак и на какой стадии обнаружили у экс-президента США Джорджа Байдена, а также есть ли у него шансы на выздоровление с учётом его 82-летнего возраста.