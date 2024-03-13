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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Финал Гран-при России. КМС. Федотов, Лазарев, Рамзенков, Угожаев, Воронов, Автушенко, Карартынян выступят с короткими программами

Всероссийские соревнования «Кубок Федерации» (финал Гран-при России среди юниоров) ФТ Сириус Юниоры, КМС Короткая программа Начало – 19.

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