Компании оштрафуют за отказ в приеме на работу инвалидов по квоте

Совет Федерации одобрил новые изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Как пояснила первая зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, речь идет об усилении административной ответственности для работодателей за неисполнение обязанности по выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов.