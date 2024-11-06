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Парламентская газета

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Компании оштрафуют за отказ в приеме на работу инвалидов по квоте

Совет Федерации одобрил новые изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Как пояснила первая зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, речь идет об усилении административной ответственности для работодателей за неисполнение обязанности по выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

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