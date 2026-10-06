«Ми-ми-мишки» отправляются в ROSTIC’S: собирайте всю коллекцию!

«Ми-ми-мишки» встречаются с маленькими коллекционерами в сети ресторанов быстрого питания ROSTIC’S. Здесь появились детские комбо с любимыми героями анимационного сериала.
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