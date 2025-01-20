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Царьград

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В Казани эвакуируют жилой дом из-за обломка БПЛА

В Казани эвакуируют жилой дом из-за обломка БПЛА

Ночь в Казани запомнилась тревожными событиями, которые разбудили местных жителей.В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обломок дрона был найден на территории жилого комплекса на улице Можайского.

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