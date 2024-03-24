Никита Кричевский: Путин никогда не рубит с плеча, как многие требуют

ИК

Иосиф Калинин

"Малейший всплеск насилия – и либеральные уродцы начнут вопить, что в России притесняют мусульманские меньшинства." Ах, вот оно что! Оказывается, чтобы, не дай бог, не завопили "либеральные уродцы", мы должны молча терпеть все выходки этих дикарей! И доколе терпеть? Неужто и сто с лишним убитых русских людей недостаточно для принятия самых жестких и даже насильственных мер по обузданию всей этой орды?