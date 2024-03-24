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  • Александр
    Кто может - тот делает, кто не может - говоритНикита Кричевский...
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    Я живу не в России,но я очень хочу чтобы Российские власти разобрались,кто для них важней,эти мигранты или свой народ...Михаил Смолин: Не...
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Никита Кричевский: Путин никогда не рубит с плеча, как многие требуют

Никита Кричевский: Путин никогда не рубит с плеча, как многие требуют

Отлично понимаю всплеск претензий к работе ответственных за миграционную политику. Категорически не понимаю, что еще должно случиться, чтобы государственное отношение к мигрантам, ко всем этим коррумпированным диаспорам, этническим кланам, новорусским кишлакам, кардинально изменилось.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Пидор, что ли?
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51 мин.
ИК
Иосиф Калинин
&quot;Малейший всплеск насилия – и либеральные уродцы начнут вопить, что в России притесняют мусульманские меньшинства.&quot; Ах, вот оно что! Оказывается, чтобы, не дай бог, не завопили &quot;либеральные уродцы&quot;,  мы должны молча терпеть все выходки этих дикарей! И доколе терпеть? Неужто и сто с лишним убитых русских людей недостаточно для принятия самых жестких и даже насильственных мер по обузданию всей этой орды?
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37 мин.
А
Александр
Кто может - тот делает, кто не может - говорит
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5 мин.

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