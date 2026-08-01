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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейк Пол пошутил над Хабибом: «Я был в Дагестане. 2 года». Нурмагомедов поправил: «2-3 года»

Глава MVP Джейк Пол встретился с Хабибом Нурмагомедовым на турнире PFL в Нью-Йорке, где экс-чемпионом UFC секундировал брата Усмана Нурмагомедова.

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