Дьявол кроется в мелочах. Украинские эксперты и политики о том, грозит ли Киеву "похабный мир"

На Украине думают над тем, действительно ли можно надеяться на скорое завершение конфликта при Трампе или же следует готовиться к затяжной войне, поскольку противоборствующие силы далеко еще не исчерпали еще свои ресурсы.
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