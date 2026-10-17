РЕН ТВ Рэпер ST (Александр Степанов) рассказал РЕН ТВ о своих впечатлениях от песни музыкального проекта "Рэп Взвод" в память о командире ополченцев Арсене Павлове с позывным Моторола.
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