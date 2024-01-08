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Царьград

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Игры кончились: Массированный удар ВС России совпал с самой мощной диверсией

Игры кончились: Массированный удар ВС России совпал с самой мощной диверсией

Главные новости прошедших новогодних каникул звучат громко и тревожно. С одной стороны, ВС России делали всё возможное, чтобы деморализовать врага в ходе массированного удара.

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Комментарии
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Галина 123
Я, простой читатель новостей на всяких сайтах, при первых появлениях информации из подмосковных городов о проблемах с отоплением, сразу подумала именно о диверсиях, а не о неожиданных проблемах.  Да еще в самые морозы, да еще так во время (новогодние праздники), да еще так масштабно и длительно не разрешимо. И это в Подмосковье. А что тогда в отдаленных регионах происходит. Это ни чей-то недосмотр и разгильдяйство. Это спланированная, хорошо подготовленная и проведённая диверсия, причём именно в то время, когда врагу это было очень важно. И там не Воробьеву надо носится, а соответствующим органам очень быстро собрать всех местных и повыше их сидящих начальничков и чиновников, ответственных за эту подставу. Пока они не разбежались по заграница. И опять  вопрос возникает. А что подчинённые Патрушева, совсем не работают? И еще где-то читала, что видели военных с эмблемами &quot;СМЕРШ&quot;. Тот же вопрос.  СВО идёт второй год. Видно до многих до сих пор не дошло...
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10 час.
Любовью зовут
Вместе с человейниками надо строить и котельные, а не вешать все на старую инфраструктуру. Все только думают как деньги грести, а как это будет работать строительных барыг не интересует.
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8 час.
СБ
Сергей Бунцов
Вот, недавно были статьи о похожих проблемах в Казахстане, ну так с себя надо начинать.
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6 час.

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