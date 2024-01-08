Игры кончились: Массированный удар ВС России совпал с самой мощной диверсией

Галина 123

Я, простой читатель новостей на всяких сайтах, при первых появлениях информации из подмосковных городов о проблемах с отоплением, сразу подумала именно о диверсиях, а не о неожиданных проблемах. Да еще в самые морозы, да еще так во время (новогодние праздники), да еще так масштабно и длительно не разрешимо. И это в Подмосковье. А что тогда в отдаленных регионах происходит. Это ни чей-то недосмотр и разгильдяйство. Это спланированная, хорошо подготовленная и проведённая диверсия, причём именно в то время, когда врагу это было очень важно. И там не Воробьеву надо носится, а соответствующим органам очень быстро собрать всех местных и повыше их сидящих начальничков и чиновников, ответственных за эту подставу. Пока они не разбежались по заграница. И опять вопрос возникает. А что подчинённые Патрушева, совсем не работают? И еще где-то читала, что видели военных с эмблемами "СМЕРШ". Тот же вопрос. СВО идёт второй год. Видно до многих до сих пор не дошло...