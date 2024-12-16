— Эта двухкомнатная квартира принадлежала раньше бабушке мужа, – рассказывает Раиса. – Бабушка умерла одиннадцать лет назад, квартиру свою завещала мужу и его брату, пополам.
«Нам нужна квартира, а муж не хочет ссориться с братом!» – жалуется Раиса
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Делить двушку на двоих, значит, тот, кто в ней живёт, останется совсем без жилья.На деньги от 2-хкомнатной на однушку не хватит никак.
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14 час.
Fialka
пусть выплатит половину стоимости двушки и будет у обоих ипотека
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8 час.
Элеонора Коган
Сложная ситуация.Но всё равно надо разруливать как-то.
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6 час.
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