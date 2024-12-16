Моя семья. Счас...
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«Нам нужна квартира, а муж не хочет ссориться с братом!» – жалуется Раиса

«Нам нужна квартира, а муж не хочет ссориться с братом!» – жалуется Раиса

— Эта двухкомнатная квартира принадлежала раньше бабушке мужа, – рассказывает Раиса. – Бабушка умерла одиннадцать лет назад, квартиру свою завещала мужу и его брату, пополам.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Делить  двушку  на  двоих, значит, тот, кто в  ней  живёт, останется  совсем  без жилья.На  деньги  от  2-хкомнатной  на  однушку  не хватит  никак.
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14 час.
Fialka
пусть выплатит половину стоимости двушки и будет у обоих ипотека
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8 час.
Элеонора Коган
Сложная ситуация.Но всё равно  надо разруливать как-то.
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6 час.

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