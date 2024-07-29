Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 893 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила михайлик
    Ответ будетВ МИД Германии от...
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    Ничего и никогда в отношениях с  ними не изменится. Слишком жирный и желанный кусок-Россия и пока она есть, они будут...В НАТО сделали не...
  • Вад Кук
    Есть и у нас чем мир удивить вот ещё и побольше бы этогоСу-35С установил ...

Группировка «Восток» сорвала усиление передовых позиций ВСУ в пяти районах

Группировка «Восток» сорвала усиление передовых позиций ВСУ в пяти районах

Группировка войск «Восток» сорвала попытки усиления передовых позиций и проведения ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Водяное, Октябрь, Новодонецкое, Макаровка и Равнополь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх