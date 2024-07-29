Группировка «Восток» сорвала усиление передовых позиций ВСУ в пяти районах

Группировка войск «Восток» сорвала попытки усиления передовых позиций и проведения ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Водяное, Октябрь, Новодонецкое, Макаровка и Равнополь.
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