Леонков назвал провокацией заявления Польши о возможной атаке на Петербург

Любые громкие угрозы против ядерной державы выглядят смехотворными, заявил военный аналитик Алексей Леонков ИА Регнум, комментируя высказывания руководства стран Прибалтики и Польши о возможном наступлении на Санкт-Петербург.
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