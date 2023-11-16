Судебный процесс Tether и Bitfinex принимает новый оборот

Tether и Bitfinex одержали юридическую победу в суде США. Решающим моментом для Tether и Bitfinex стало принятое судьей Лорой Тейлор Суэйн решение об отклонении "необоснованной" коллективной жалобы, поданной против эмитента стейблкоина и его дочерней компании.