В Болгарии загорелся склад боеприпасов оружейного предприятия ЕМКО

В Болгарии второй раз за месяц загорелся склад боеприпасов оружейного предприятия ЕМКО. Пожар произошел вечером 11 сентября у села Горни Вырпишта в Габровской области, жители окрестностей слышали серию взрывов; людей на объекте в момент ЧП не было, сообщает Dnes.
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