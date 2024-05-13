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Как посеять укроп, чтобы семена всходили в два раза быстрее

Как посеять укроп, чтобы семена всходили в два раза быстрее

Довольно часто огородники жалуются на проблемы с выращиванием укропа: семена не всходят вообще или же очень редко, всходы появляются медленно, порой приходится ждать около месяца, чтобы увидеть первые ростки.

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