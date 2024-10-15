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Закон, порядок, государство

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В Иркутском районе волонтеры во взаимодействии с полицейскими нашли женщину, которая заблудилась в лесу по дороге домой

Сегодня ночью в отдел полиции поступило заявление от местной жительницы. Взволнованная женщина пояснила, что заблудилась в лесу и уже около часа не может найти дорогу домой.

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