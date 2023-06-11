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Басурин: уничтожение Россией танков Leopard в ходе отражения контрнаступления ВСУ поставило украинскую пропаганду в тупик

Басурин: уничтожение Россией танков Leopard в ходе отражения контрнаступления ВСУ поставило украинскую пропаганду в тупик

Уничтожение Российской Федерацией танков Leopard в ходе отражения контрнаступления Вооруженных сил Украины поставило киевскую пропаганду в тупик.

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