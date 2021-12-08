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Более 6 тысяч жителей Самары остались без холодной воды 8 декабря 2021 года

В среду, 8 декабря 2021 года, в Самаре произошли сразу две коммунальные аварии. Утечки выявили на трубопроводах холодного водоснабжения, расположенных на проспекте Кирова, 309 в Кировском районе и на улице Губанова, 12 в Промышленном районе.

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