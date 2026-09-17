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Царьград

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США одобрят передачу Украине 10 ракет-перехватчиков Patriot

США одобрят передачу Украине 10 ракет-перехватчиков Patriot

Администрация США готова одобрить передачу Украине 10 ракет-перехватчиков MIM-104E GEM-T из Германии для комплекса Patriot.

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