США одобрят передачу Украине 10 ракет-перехватчиков Patriot

Администрация США готова одобрить передачу Украине 10 ракет-перехватчиков MIM-104E GEM-T из Германии для комплекса Patriot.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Не ожидал, что т...
- Владимир Путин: Р...
- «Уральские авиали...
На одну атаку Ирана США тратят 60-70 ракет, а тут челых 10. Мощь.