Минспорт запретил брать деньги с детей за участие в соревнованиях. Пожалуй, это даже вредно

У Министерства спорта под руководством Михаила Дегтярева новая революционная инициатива. Борьба за детский спорт: запрет организаторам собирать взносы с детей за участие в соревнованиях, чтобы турниры стали доступны для всех.
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