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Собянин: Массовые мероприятия в Москве отменены из-за режима контртеррористической операции

Собянин: Массовые мероприятия в Москве отменены из-за режима контртеррористической операции

В городе усилили меры безопасности Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале сообщил, что в столице массовые мероприятия, которые были ранее объявлены, отменены, поскольку в городе введен режим контртеррористической операции.

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