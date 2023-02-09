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Быстров о Дзюбе и Смольникове в «Локо»: «Два возрастных футболиста. Как вокруг них строить новую команду? Это невозможно»

Быстров о Дзюбе и Смольникове в «Локо»: «Два возрастных футболиста. Как вокруг них строить новую команду? Это невозможно»

Владимир Быстров оценил переход Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив». «Странное решение, честно говоря — два возрастных футболиста в «Локо».

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